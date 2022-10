Illertissen

vor 50 Min.

Mit Cello, Harfe und Piano: Wenn das Konzert zur Märchenstunde wird

Plus In außergewöhnlicher Trio-Besetzung ziehen Raphaela Gromes, Julian Riem und Gabriella Victoria das Publikum beim Illertisser Musikfestival in ihren Bann.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

So herzerwärmend zur Märchenstunde geladen zu werden, das dürfte die rund 150 Konzertbesucherinnen und -besucher in der Kollegsaula in Illertissen angenehm überrascht haben. Der Blick ins Programmheft zur vierten Veranstaltung des Festivals "Junge Künstler – Stars von morgen" machte allerdings neugierig auf das Trio mit Raphaela Gromes am Violoncello, dem Pianisten und Arrangeur Julian Riem und Gabriella Victoria an der Harfe. Sie enttäuschten nicht, ihre Musik erweckte Assoziationen und Bilder im Kopf. Gespielt wurden Werke von Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts, mit Fantasiestücken, Feenmusik sowie neuesten Filmsoundtracks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen