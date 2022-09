Illertissen

vor 22 Min.

Mit dem ersten Street-Food-Festival gegen die schlechten Aussichten

Lokal Zum ersten Mal machen am Wochenende in Illertissen Foodtrucks Station. Das erhofft sich Unternehmer und Initiator Harald Nitzschke von der Aktion.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Es tut sich was in der Neuen Heimat Illertissen: Am Wochenende soll hier Illertissens erstes Street-Food-Festival steigen. Harald Nitzschke, Gründer der Firmen-WG in der Von-Helmholtz-Straße, stellt die Veranstaltung zusammen mit Partnern aus der Region auf die Beine. Doch die Vorfreude auf das neue Projekt ist getrübt - nicht nur durch die Wetteraussichten. "Es ist anstrengend", fasst der Unternehmer die aktuelle Lage zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen