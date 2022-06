Mit dem Neun-Euro-Ticket im Taxi unterwegs

Ein 36-Jähriger lässt sich vom Bahnhof Illertissen ins Industriegebiet fahren - doch statt Bargeld hat er nur einen Fahrschein dabei.

Auch das Neun-Euro-Ticket hat seine Grenzen - diese Erfahrung machte ein 36-jähriger Fahrgast in Illertissen. Der Mann war am Freitagabend am Bahnhof in Illertissen in ein Taxi gestiegen und ließ sich zum Rastplatz Leitschäcker fahren. Die fälligen 14,80 Euro für die Fahrt habe er nicht bezahlen können, so die Polizei.

Der Mann hatte keinerlei Barmittel bei sich, lediglich ein Neun-Euro-Ticket der Bahn. Doch das gilt im Taxi natürlich nicht. Den Fahrgast erwartet nun eine Anzeige wegen Leistungsbetrugs. (AZ)