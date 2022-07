Mit den Zweirad-Oldies von Illertissen nach Usedom und zurück

Lokal Zweirad-Enthusiasten machen sich auf die 2500 Kilometer lange Tour. Weder die erste Panne nach 60 Kilometern noch Bäume auf der Straße in Loket halten sie auf.

Eine gehörige Portion Abenteuerlust und auch etwas Wagemut gehören schon dazu, wenn man mit alten Zweirädern, die überwiegend aus den 1950er-Jahren stammen, vom Illertal bis zur Ostseeinsel Usedom und wieder zurückfahren will. In die Tat umgesetzt hat dieses Vorhaben eine zehnköpfige Gruppe von Zweirad-Fans, die aus Illertissen, Jedesheim und Umgebung stammt.