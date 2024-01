Illertissen

vor 50 Min.

Mit Märchen und Wissen: So bekommen junge Familien Hilfe

Plus Manche Fragen kommen immer wieder, andere wichtige Themen bremst ein Tabu aus. Anja Grözinger, Leiterin des Familienstützpunktes, zieht eine gemischte Bilanz.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Anja Grözinger ist Gesicht und Ansprechpartnerin beim Familienstützpunkt in Illertissen. Buch, Unterroth, Oberroth und Altenstadt sind als Außenstellen angeschlossen. Ihr Büro im Mehrgenerationenhaus ist Anlaufstelle für junge Familien, Eltern und deren Kinder bis 18 Jahren. Grözinger hilft, Probleme "auseinanderzudröseln", wie sie es nennt. Um darauf den Ratsuchenden die geeigneten Fachleute zu empfehlen. Die zweite Säule ihrer Tätigkeit sind Vorträge zu für Familien relevante Themen. Grözingers Bilanz über ihre Arbeit 2023 fällt gemischt aus. So, wie vielleicht auch ihr Klientel sei, meint Grözinger.

Die Erreichbarkeit spiele eine große Rolle, sagt Grözinger: "Wir arbeiten mit einer Komm-Struktur." Wer Hilfe sucht, müsse den Familienstützpunkt aufsuchen. "Wir laden dazu mit niederschwelligen Angeboten ein, angefangen bei der Märchenerzählerin bis zu Fachvorträgen über die junge Familien betreffenden Belange." Mit geeigneten Angeboten suche sie die Außenstellen auf. Grözinger sagt, Bedarf sei da und der Themenbereich der Ratsuchenden so bunt wie das Familienleben. Doch viele Probleme seien tabubehaftet, etwa das Essverhalten oder der Drogenkonsum, aber gleichzeitig sehr präsent. Dazu gebe es Rückmeldungen aus den Schulen. So bestehe auch eine Kooperation mit der Beratungsstelle Drob Inn. Hingegen würden Klassiker-Themen wie Trotzphase oder Pubertät gerne nachgefragt. Aus dieser Mischung an Bedarf und Angeboten resultiere ihre gemischte Bilanz, indem sie oft informative Termine mangels Nachfrage absagen musste. In anderen Fällen blieb die Zahl der Teilnehmenden im einstelligen Bereich. Die Bilanz trug Anja Grözinger jüngst im Kultur- und Bildungsausschuss der Stadt Illertissen vor.

