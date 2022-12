Mit Trompete und Orgel das Jahr ausklingen lassen: Konzert in der Silvesternacht

Werke für Trompete und Orgel aus verschiedenen Epochen sind an Silvester in St. Martin Illertissen zu hören. Ein bewährtes Duo gestaltet das Konzert.

Die Kirchenmusik in St. Martin Illertissen lässt mit einem Konzert in der Silvesternacht das Jahr musikalisch ausklingen. Am Samstag, 31. Dezember, ab 22 Uhr spielen Michael Bischof und Andreas Weil als bewährtes Duo Werke für Trompete und Orgel aus verschiedenen Epochen.

Aus dem Barock sind etwa Arcangelo Corellis (1653-1713) Sonata in D-Dur für Trompete in Orgel sowie Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Choralvorspiel zu "Das alte Jahr vergangen ist" für Orgel solo zu hören. Romantische Musik erklingt mit Thorvald Hansens (1847-1915) Sonate für Trompete und Orgel und Léon Boëllmanns (1862-1897) "Carillon". Mit den bekannten Stücken "Maria", "Tonight", "Somewhere" und "I feel pretty" aus der Westside Story (Leonard Bernstein, 1918-1990) sind auch neuere Klänge vertreten. Zudem improvisiert Andreas Weil über ein Weihnachtslied.

Die Musiker haben einen bemerkenswerten Werdegang

Michael Bischof studierte in München, Stuttgart sowie in Mannheim und konnte in verschiedenen Ensembles Orchestererfahrung sammeln. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit, unter anderem als hauptamtlicher Lehrer und Fachbereichsleiter an der Städtischen Musikschule in Biberach, spielt er im Blechbläserquintett Nova-Brass.

Andreas Weil absolvierte sein Kirchenmusikstudium mit Abschluss A-Examen in Rottenburg, Stuttgart und Amsterdam. Seit 1995 ist er Dekanatskirchenmusiker in Ulm und leitet verschiedene Chöre. Außerdem ist er Preisträger beim Improvisationswettbewerb des SWR und des Kompositionswettbewerbs der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Beide Musiker können, nicht nur als bewährtes Duo, eine rege Konzerttätigkeit vorweisen.

Karten sind im Vorverkauf bei Buch & Musik, Telefon 07303/928464, und im Pfarrbüro, Telefon 07303/901790, erhältlich. Die Restkarten werden an der Abendkasse angeboten. (AZ)