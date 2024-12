Mit Valentin Mayers Tod verliert Illertissen ein Original und Jedesheim seinen Chronisten

Dass der Adler in Illertissen schnell renoviert wird, war ihm ein Anliegen. Valentin Mayer hatte dort zuvor gern Karten gespielt. An der Eröffnungsfeier im Juli nahm er noch teil, im Vereinshaus Karten zu spielen glückte ihm nicht mehr. Am Mittwoch, 27. November, ist er im Alter von 104 Jahren gestorben. Jedesheim verliert damit seinen Altbürgermeister und Dorfchronisten, die Stadt Illertissen ihren Ehrenbürger, ältesten Bewohner und einen geschätzten Kommunalpolitiker. Die Region hat einen viel beachteten Autor und Heimatfreund weniger. Mayers Tochter Hedwig Jutz beschreibt ihren Vater als großherzigen und offenen Menschen. „Er war weltoffener als die Zeit“, sagt sie.

