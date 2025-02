Mit vereinten Kräften für das Kinderhospiz St. Nikolaus

Die aktive Herren-Fußball-Mannschaft der SGM Buch/Obenhausen hat in der Vorweihnachtszeit Christbäume verkauft. Vom Erlös plus weiterer privater Spenden haben die Fußballer jetzt rund 1500 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. „Wir wählen jedes Jahr eine andere Einrichtung aus“, so Mannschaftskapitän Dominik Amann bei der Spendenübergabe. Dieses Jahr war das Kinderhospiz St. Nikolaus an der Reihe. Amanns Schwiegervater ist Mitglied im Lions Club Illertissen. Über den innerfamiliären Austausch kam die Unterstützung des Lions Clubs zustande, der den Spendenbetrag auf insgesamt 3480 Euro mehr als verdoppelte.

Maarten Vrolijk, Präsident des Lions Clubs Illertissen, begleitete Amann und dessen Ehefrau Sofia zur Spendenübergabe. „Unsere größten Einnahmen haben wir jedes Jahr mit unserem Adventskalender, dazu kommen weitere Aktivitäten wie zum Beispiel ein Büchermarkt, und das Geld, das wir als Verein sammeln, das spenden wir 1:1, es fallen keinerlei Verwaltungskosten an. Und am liebsten spenden wir an soziale Einrichtungen in der Region“, so Vrolijk.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet seit 2007 Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Die erkrankten Kinder werden in Absprache mit den Eltern von einem professionellen Team stationär betreut. Eltern und Geschwister können sich Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie nehmen – Zeit zum Ausruhen, zum Schlafen und Zeit für sich selbst und die anderen. Durch die Entlastung und die Auszeit vom Alltag können neue Kräfte aktiviert werden. Der Austausch mit anderen betroffenen Familien im geschützten Rahmen lässt Freundschaften wachsen und hilft häufig, die eigene Situation besser zu reflektieren. Es gibt derzeit in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize, ohne Spenden und Zustiftungen ist die Arbeit nicht möglich.