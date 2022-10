Mit Video: Stefan Tarkövi dirigiert die Stadtkapelle mit einer besonderen Technik

Plus Das Herbstkonzert der Stadtkapelle Illertissen hat eine Besonderheit: Dirigent Stefan Tarkövi dirigiert ganz ohne Taktstock – und schließt sein Studium ab.

"Tänze und Lieder" aus aller Welt und aus mehreren Zeitaltern stehen als Motto über dem Herbstkonzert der Stadtkapelle Illertissen, das am Samstag, 12. November, um 19 Uhr in der Vöhlinhalle stattfindet. Neben dem besonderen Musikgenuss lohnt es sich für die Zuschauer dabei auch besonders gut hinzuschauen: Dirigent Stefan Tarkövi wird nämlich eine besondere Technik beim Dirigieren anwenden – und schließt mit diesem Konzert zugleich sein Studium ab.