Mitten in den Proben: Schwabenbühne sagt Wintertournee ab

Plus Zum zweiten Mal in Folge fällt die gewohnte Tournee aus. Vorsitzende Andrea Träger gewährt einen Blick hinter die Kulissen und verrät, wie es weitergehen soll.

Die Proben für "Das Sparschwein" haben längst begonnen, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren - und nun das: Schweren Herzens hat Andrea Träger, Vorsitzende der Schwabenbühne, nun auch im zweiten Corona-Winter die gewohnte Theatertournee abgesagt. Trotzdem blicken die Akteure nach vorne.