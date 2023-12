Moderne Adventskantate entzündet „Lichter der Hoffnung“

Plus Die Chöre des MGV Illertissen gestalten zusammen mit Instrumentalisten und Solisten eine opulente Aufführung. 500 Zuhörende geben stehend Beifall.

Eine ausverkaufte Kollegskirche, stehender Beifall und vor allem das opulente Konzerterlebnis mit „Lichter der Hoffnung“ waren der Lohn für knappe sechs Monate intensiver Probenarbeit bei den drei Chören von „Mein Gesangverein“ (MGV) in Illertissen. Das Hochgefühl war auf beiden Seiten: Auf der Bühne standen Männerchor, gemischter Chor, Jugendchor, sinfonisches Orchester aus Mitwirkenden von links und rechts der Iller sowie die Solistinnen Christine Schmidt (Sopran) und Julia Haug (Alt) sowie der Bariton Daniel Sütö. Ihre Stimmen und Klänge verschmolzen zu wogenden Klangwelten. Vor der Bühne fanden sich 500 applaudierende, Lichter schwenkende Menschen zum Ende des Konzerts.

Denn passend zum Titel der modernen pop-sinfonischen Adventskantate gab es für die Besuchenden am Eingang kleine LED-Kerzen. Aber auch die Mischung aus den Genres Pop und sinfonischer Musik sowie der Kantate als mehrsätzige Vokalkomposition machte auf die Veranstaltung neugierig. Die Gesamtleitung hatte Joachim Hayd, der auch die Proben mit dem Männerchor übernahm. Als Co-Dirigentin probte Conny Unglert mit dem gemischten Chor.