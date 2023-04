Mögliches Sexualdelikt: Polizei sucht am Donnerstag weiter entlang der Iller

Die Ermittler setzen die Suche nach Hinweisen fort. Rund 60 Einsatzkräfte sind dafür erneut in Illertissen an der Iller und am Illerkanal unterwegs.

Noch immer ist nicht geklärt, was vor einer Woche an der Iller bei Illertissen geschehen ist. Einsatzkräfte der Polizei sind deshalb auch am heutigen Donnerstag wieder in dem Gebiet entlang der Iller und am Illerkanal unterwegs, um nach Hinweisen zu suchen. Wie berichtet, hatte eine Passantin die Polizei verständigt, als sie am Donnerstagmorgen an der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße eine Frau aufgefunden hatte, die nicht ansprechbar war. In einer Klinik wurden bei der 43-Jährigen Verletzungen festgestellt, die ein Sexualdelikt nicht ausschließen lassen.

Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn hatten am Mittwoch mit circa 60 Beamtinnen und Beamten das Gelände nach Hinweisen abgesucht. Das betreffende Gebiet sei jedoch so groß, dass die Einsatzkräfte am Mittwoch die Suche noch nicht abschließen konnten, so eine Polizeisprecherin. Deswegen wurde die Suche am Donnerstag fortgesetzt.

Hinweise von Zeugen zum Fall Illerbrücke werden weiter- gesucht

Nach wie vor hält sich die Polizei bei dem Fall sehr bedeckt. Bislang habe die Suche an der Iller keine neuen Erkenntnisse an den Tag gebracht, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion. Nach wie vor hoffen die Ermittler auch darauf, dass Zeugen sich melden, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 12. April, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 13. April, 7.45 Uhr, etwas beobachtet haben.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm beschäftigen diese Fragen:

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße zwischen dem Mittwoch, 12. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 13. April, 7.45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen?

zwischen Au und der an der zwischen dem Mittwoch, 12. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 13. April, 7.45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Illertissen-Au verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu abgestellten Fahrzeugen , gemacht?

Hinweise von Zeuginnen und Zeugen erbittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0.