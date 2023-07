Illertissen

Mögliches Sexualdelikt am Illerkanal: Das ist der Stand der Ermittlungen

Plus Mitte April wird eine 43-Jährige an einer Illerbrücke bei Illertissen aufgefunden, die sich nicht erinnern kann. Festgestellte Verletzungen können ein Verbrechen nicht ausschließen. Aber was ist passiert?

Drei Monate ist es nun schon her, dass der Fall eines möglichen Sexualdelikts bei Illertissen an die Öffentlichkeit kam. Eine Frau, die sich nicht erinnern konnte, war Mitte April an einer Illerbrücke mit Verletzungen von einer Zeugin aufgefunden worden. Die Polizei hat im Anschluss die Ermittlungen aufgenommen und mehrmals mit einem Großaufgebot den Bereich entlang des Illerkanals abgesucht. Wie ist inzwischen der Stand der Ermittlungen in dem Fall?

Angetroffen wurde die 43-Jährige am 13. April, einem Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr im Bereich der Illerbrücke zwischen Illertissen und Dietenheim. Sie habe sich an die vergangenen Stunden nicht erinnern können, hatte es damals in einer Erstmeldung der Polizei geheißen. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen kann sich die Frau nach wie vor nicht erinnern, was ihr in der Zeit ab Mittwoch, 12. April, 17 Uhr widerfahren ist. Warum das so ist, sei unklar. Eine Blutprobe sei negativ ausgefallen, so der Staatsanwalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

