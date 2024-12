Motorradfahrer baut Unfall beim Abbiegen

Am späten Samstagvormittag hat sich kurz vor halb zwölf Uhr auf der Staatsstraße 2031 bei Betlinshausen an der Kreuzung mit der Nordstraße und der Straße Zur Aumühle ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Laut Polizei stellt sich der Hergang wie folgt dar: Nachdem ein 24-jähriger Motorradfahrer aus der Nordstraße kommend auf die Staatsstraße 2031 bei für ihn grüner Ampel nach links in Richtung Illertissen einbog, rutschte ihm beim Anfahren das Hinterrad weg. Dadurch stieß er mit einem an der roten Ampel auf der Gegenfahrbahn wartenden Auto zusammen, das von Illertissen her in Richtung Bellenberg unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt erstem Anschein nach leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung und Abklärung in eine Klinik gebracht.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Den gesamten Schaden gibt die Polizei in einer vorläufigen Schätzung mit 9500 Euro an. Zunächst waren die Feuerwehren Betlinshausen, Bellenberg und Illertissen alarmiert worden, nachdem das Ausmaß des Unfalls nach ersten Meldungen wohl nicht klar war. Die Feuerwehren übernahmen die Absicherung der Unfallstelle sowie die Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe. Der Verkehr auf der Staatsstraße und aus den Seitenstraßen konnte nahezu ungehindert vorbeifließen.