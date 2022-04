Motorschaden: Auto bleibt in Autobahnausfahrt liegen

Die Feuerwehr Illertissen musste am Mittwoch ausrücken. Grund war ein Auto mit Motorschaden an der Autobahnausfahrt.

Ein geplatzter Turbolader hat am Mittwochmittag zu einem kurzen Feuerwehreinsatz in Illertissen geführt. Ein Autofahrer hatte Rauch im Motorraum seines Wagens gesehen und die Autobahn A7 von Ulm her kommend an der Anschlussstelle Illertissen verlassen. Dort blieb das Auto in der Ausfahrtkurve stehen.

Die alarmierte Feuerwehr, die von ihrem neuen Gerätehaus gerade einmal 250 Meter Anfahrtsweg hatte, stellte fest, dass es sich um keinen Autobrand handelte, wie es gemeldet worden war. Der Rauch des Motorschadens hatte sich bereits verzogen. So wurde das Auto auf den Pendlerparkplatz geschoben, um dort auf den Pannendienst zu warten. In der Ausfahrt und am Kreisverkehr kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (wis)