Bayerischer Landtag lehnt Illertisser Petition gegen Fluglärm ab

Plus So hat der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags über die Forderung der Initiative "Fluglärmschutz im Iller- und Rothtal" entschieden.

Von Rosaria Kilian

Mit einer 150 Namen langen Unterschriftenliste fuhren Gerhard Reisinger, Edeltraud Baur und zwei weitere Unterstützer der Fluglärmschutz-Initiative nach München. Sie wollen damit gegen Lärm protestieren, der aus ihrer Sicht durch das Geschehen auf dem Flugplatz in Illertissen entsteht. Im Bayerischen Landtag tagte am Dienstag der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr, der über eine Eingabe von Reisinger diskutiert. Die Abgeordneten zeigten Verständnis für die Lage der Anwohnenden. Das Ministerium hatte im Vorfeld der Sitzung geprüft, ob die Flugsportler in Illertissen den rechtlichen Rahmen einhalten.

"Die Rechtslage ist einigermaßen klar", sagte Jürgen Mistol. Der Landtagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen) begleitete die Sitzung als Berichterstatter. Eine Prüfung des Ministeriums habe ergeben: Die Betreiber des Flugplatzes in Illertissen halten die zeitlichen Einschränkungen ein. Nach Auflagen des Luftamts Süd und der Kommune Illertissen dürfen die Sportflieger und Fallschirmspringer den Flugplatz am Wochenende, an Feiertagen und zusätzlich an 25 Werktagen pro Jahr betreiben.

