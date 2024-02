Müssen die Kita-Beiträge in Illertissen angehoben werden?

Die Haushaltsberatungen in Illertissen stehen an. Es ist klar, dass die Kosten für die Kinderbetreuung weiter steigen. Ein unbeliebter Schritt ist denkbar.

Wie viel Geld soll die Stadt Illertissen 2024 zu welchem Zweck ausgeben? In den Haushaltsberatungen wird der Stadtrat die Schwerpunkte erarbeiten. Aus den Zahlen, die Kämmerer André Lassen dem Gremium vorab vorlegte, geht hervor: Die Mittel dürften knapper werden als zuletzt, die Rücklagen werden wohl sinken und die Verschuldung wird steigen. Ein Überblick.

Bereits klar ist, was die Städtischen Werke in diesem Jahr investieren wollen. Für das Wasserwerk sind Ausgaben in Höhe von 1,6 Millionen Euro vorgesehen, in erster Linie wegen Leitungserneuerungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen. Im vergangenen Jahr sind 1,3 Millionen Euro weniger ausgegeben worden als geplant, auch dieses Geld steht noch zur Verfügung. Es muss für den gleichen Zweck verwendet worden, für den es auch ursprünglich vorgesehen war. Für das Wasserwerk soll ein Kredit in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufgenommen werden.

Städtische Werke planen mit PV-Anlagen und neuer Kasse fürs Nautilla

Für das Freizeit- und Erlebnisbad Nautilla steht eine größere Ausgabe auf dem Plan: Das Kassensystem soll getauscht werden, die neue Technik soll auch nach der Sanierung genutzt werden. 140.000 Euro sind eingeplant. Im Bereich Energiewirtschaft sind neue PV-Anlagen vorgesehen. Sie sollen auf dem Dach der im Bau befindlichen Fahrradabstellanlage am Schulzentrum (circa 60 Kilowatt-Peak) und auf dem Dach der Bischof-Ulrich-Grundschule (circa Kilowatt-Peak) installiert werden. Für beide Vorhaben, die rund 150.000 Euro kosten sollen, ist noch Geld aus dem vergangenen Jahr vorhanden.

Dem Haushaltsentwurf für 2024 zufolge wird das Gesamtsteueraufkommen erstmals seit 2019 wieder sinken, das liegt vor allem am Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen. 2022 flossen 10,9 Millionen Euro in die Stadtkasse, 2023 waren es 13,3 Millionen Euro. Fürs laufende Jahr rechnet Kämmerer Lassen mit Einnahmen in Höhe von 9,5 Millionen Euro. Er verweist auf die Konjunkturprognosen und auf den Geschäftsklimaindex des Instituts ifo. Die Stimmung unter den Unternehmen habe sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert, die deutsche Wirtschaft stecke in der Rezession fest. Nicht alle Einnahmen sinken dem Entwurf zufolge, aus der Einkommenssteuer sollen Illertissen 12,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen, im Vorjahr waren es 11,8 Millionen Euro. Bei der Steuerkraft pro Kopf liegt die Stadt im Landkreis hinter Vöhringen, Weißenhorn und Neu-Ulm auf Rang vier.

Kinderbetreuung in Illertissen wird immer teurer

Während die Einnahmen sinken, steigen die Ausgaben. Besonders deutlich wird das bei der Kinderbetreuung. Der Zuschussbedarf dürften den Prognosen zufolge von 4,2 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro steigen. Eine Rolle spielen die Personalkosten. 13,2 Millionen Euro wird die Stadt Illertissen im Jahr 2024 dafür aufwenden, 2023 waren es knapp unter zehn Millionen Euro. Den größten Anteil machen die Gehälter für das Kita-Personal aus: 4,8 Millionen Euro und damit 800.000 Euro mehr als im Jahr davor. Angesichts der Zahlen bringt Kämmerer Lassen eine mögliche Gebührenerhöhung ins Gespräch. Zuletzt wurden die Beiträge, die von den Eltern bezahlt werden müssen, zum September 2022 angehoben. Kostspielig ist aber nicht nur das Personal: Vor allem wegen des Zuzugs von Familien müssen neue Betreuungsplätze geschaffen werden. Der Ausbau der Krippe am Saumweg zur Kindertagesstätte hat begonnen, eine weitere neue Kita soll entstehen, betrieben wird sie von den Johannitern.

Noch etwas mehr Geld als für das Personal wird die Stadt dem Plan entsprechend für Bauprojekte ausgeben: knapp 14 Millionen Euro. Den Löwenanteil machen Tiefbauvorhaben aus, die 10,7 Millionen Euro kosten sollen. Um alle Projekte schultern zu können, soll Geld aus den Rücklagen entnommen werden. Diese sollen von 5,6 Millionen Euro auf 3,4 Millionen Euro sinken, gleichzeitig sollen neue Schulden aufgenommen werden. Laut Plan steigt die Summe der Verbindlichkeiten von 4,9 Millionen Euro auf 5,3 Millionen Euro. Kämmerer André Lassen rechnet aber damit, dass die Stadt ab 2027 wieder mehr Rücklagen als Schulden hat.