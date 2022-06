Illertissen

07:00 Uhr

Musik und Malerei: Die Marchettis hatten viele Talente

Plus Die Brüder Julius und Lui Marchetti haben Illertissen mit ihrem künstlerischen Geschick in vielen Bereichen bereichert. Die Bilder von Lui zeichnen noch heute das Leben in einer lebendigen Stadt.

Von Ralph Manhalter

Der Betrachter fühlt sich an eines der bekannten Wimmelbilder erinnert. Bei jedem erneuten Hinsehen ist ein weiteres Detail zu entdecken: Ein knochenkauender Hund, ein Stangenkletterer, Luftballons und reichlich Gerstensaft. Das Aquarell von 1938 zeigt eine Gesellschaft in bester Feierlaune. Dargestellt ist das Illertisser Kinderfest. Der Künstler heißt Lui Marchetti, ein Mitglied jener Künstlerfamilie, die in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts zu den Berühmtheiten Illertissens zählte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen