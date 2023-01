Illertissen

Musiker stimmen zum Jahreswechsel eine freundliche Tonart an

Plus Michael Bischof und Andreas Weil sind ein eingespieltes Duo. Beim Silvesterkonzert in Illertissen präsentieren sie Glanznummern aus verschiedenen Epochen.

Schon seit etwa zehn Jahren erfreuen Michael Bischof (Trompete) und Andreas Weil (Orgel) in der Stadtpfarrkirche Illertissen zum Jahreswechsel mit festlicher Musik. Zugleich bildeten sie damit an Silvester den Abschluss des Konzertjahres der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in der Pfarrei St. Martin. Das eingespielte Duo hat seine Musik in den Rahmen der freundlichen, ins Ohr gehenden D-Dur-Tonart gestellt und kam damit beim Publikum an. Bezeichnenderweise endete auch die Zugabe, zwei Sätze aus einer Händel-Suite, für die Trompete im anhaltend hohen „d“ der dritten Oktave.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

