Musikfestival in Illertissen: Zum Auftakt gibt das Horn den Ton an

Plus Christina Hambach, Charlotte Kraemer und Kathrin Isabelle Klein eröffnen eindrucksvoll die neunte Auflage der Konzertreihe für junge Künstler in Illertissen.

Von Regina Langhans

Beim Erklingen der Alphorn-Melodie (1878 von Richard Strauss) mit Christina Hambach am Horn, unterstützt von Charlotte Kraemer (Violine) und Kathrin Isabelle Klein (Flügel), war das Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“ am Samstagabend endgültig eröffnet. Denn es handelte sich um die Zugabe und eine Glanznummer des in der Romantik gerne verwendeten Horns am Ende eines spannenden Auftaktkonzerts. Rund 250 Besucherinnen und Besucher sind in die Festhalle des Kollegs in Illertissen gekommen und haben begeistert Beifall geklatscht.

