Illertissen

vor 49 Min.

Musiknacht in Illertissen soll diesmal mit Sicherheit ein Erlebnis werden

Plus Erstmals seit vier Jahren findet in Illertissen wieder die Musiknacht statt. Ein neues Sicherheitskonzept soll dabei helfen, dass der Abend ungestört verläuft.

Von Rebekka Jakob

Vier Jahre wurde sie sehnlichst vermisst in Illertissen, doch jetzt ist die Pause vorbei: Erstmals seit 2019 findet die Musiknacht wieder am 2. Oktober statt. So viel Spaß die bisherigen fünf Auflagen gemacht haben, so bitter war der Nachgeschmack der bislang letzten Veranstaltung. Besucherinnen und Besucher hatten über die Stränge geschlagen. Das soll so dieses Jahr nicht mehr passieren. Ein neues Konzept soll die Musiknacht zu einem sicheren Erlebnis für alle werden lassen.

Wie das funktionieren kann, darüber hat man sich bei der Stadtverwaltung lange Zeit Gedanken gemacht. Ursprünglich sollte es schon 2020 so weit sein - doch die Corona-Pandemie machte den Planern einen Strich durch die Rechnung. Schon vor drei Jahren stand allerdings auch fest, dass sich an den Rahmenbedingungen einiges ändern muss, damit sich der Ärger von 2019 nicht wiederholt. Schlägereien, bei denen natürlich auch der Alkohol eine Rolle spielte, hatten ebenso für Misstöne gesorgt wie Alkoholausschank im Freien, der so nicht genehmigt gewesen war. Ein weiteres großes Problem waren die Massen an Scherben gewesen, die Besucherinnen und Besucher in der Stadt hinterlassen hatten. Bürgermeister Jürgen Eisen hatte bereits wenige Wochen nach der Veranstaltung nach Rücksprache mit der Polizei für eine Neuauflage mehr privates Wachpersonal auf Straßen und Plätzen angekündigt.

