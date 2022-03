Musikschule Dreiklang will sich auch für Senioren öffnen

Plus Nach den Einschränkungen durch Corona möchte das Gemeinschaftsprojekt von Illertissen, Vöhringen und Bellenberg neue Wege gehen. Auch Tanzen gehört dazu.

„Die Senioren fehlen bislang“: Christoph Erb, Leiter der Musikschule Dreiklang mit 21 Lehrerinnen und Lehrern, die von den Kommunen Vöhringen, Bellenberg und Illertissen getragen wird, hat schon seit zwei Jahren eine Idee im Kopf. „Wir bieten Unterricht für kleine Kinder ab einem Jahr, für Schüler, junge Erwachsene und Studenten“, sagt der Lehrer für tiefe Blechblasinstrumente. Aber: „Es kommen immer mehr Erwachsene dazu.“ Durch die Pandemie sei sein Plan eingeschlafen – nicht zuletzt dadurch, weil er zeitaufwendige Corona-bedingte Aufgaben zu erledigen hatte. Jetzt, so hofft der 59-Jährige, könne sich die Musikschule wieder auf ihre eigentlichen musikalischen Aufgaben konzentrieren.