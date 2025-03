Mutter und Tochter auf gemeinsamer Diebestour erwischt

Man sollte meinen, dass Eltern ihre Kinder von Straftaten abhalten. In diesem Fall passierte genau das Gegenteil: Eine 46-jährige Frau war gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter auf Diebestour. Die beiden wurden am Mittwochnachmittag, 26. März, von Ladendetektiven dabei beobachtet, wie sie gemeinsam in einem Geschäft in Illertissen Drogerieprodukte im Wert von 40 Euro stehlen wollten.

Laut Polizei reichte die Tochter der Mutter die Waren, woraufhin diese sie in einen Stoffbeutel packte. Dann wollten die beiden das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Nach Eintreffen der Polizei wurden Mutter und Tochter wegen Diebstahls angezeigt. (AZ)