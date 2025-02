Nach 22 Jahren neue Führung im Schäferhundeverein OG Illertissen

Icon Vergrößern Manfred Drescher: Nach 45 Jahren Vorstandsarbeit Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Foto: OG Illertissen Icon Schließen Schließen Manfred Drescher: Nach 45 Jahren Vorstandsarbeit Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Foto: OG Illertissen

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der OG Illertissen im Verein für Deutsche Schäferhunde standen erneut Vorstandswahlen an. Der Erste Vorsitzende konnte wieder positives in seinem Jahresbericht vortragen. Am Ende wurde es dann noch emotional, denn der Erste Vorsitzende gab bekannt, dass er bei den anstehenden Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Nach 22 Jahren als Vorsitzender und weiteren 23 Jahren als Ausbildungswart wird es Zeit, dass nun andere den Verein weiterführen. Ich erinnere mich gut an die Zeit, als ich 2003 zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Es war eine Ehre, aber auch eine Aufgabe, neben all den alten Hasen, die das Zepter in der Hand hatten, die Vereinsführung zu übernehmen. Dies hat mich persönlich geprägt und ich bin froh, immer von allen soviel Vertrauen und Unterstützung bekommen zu haben, dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen." Mit diesen Worten schloss Manfred Drescher seinen Jahresbericht. Auch Manuela Allgaier teilte mit, dass Sie das Amt des Zuchtwartes nicht mehr übernimmt.

Gewählt wurden Astrid Windirsch in den Ersten Vorsitz. Zur Zuchtwartin wurde Maria Heckelmiller gewählt, sie ist seit 50 Jahren aktiv im Verein und bestens geeignet für das Amt, Jugendwartin ist Ronja Wengler. Die anderen Amtsträger stellten sich erneut zur Wahl und wurden wiedergewählt.

Gemeinsam ehrten der alte Vorsitzende und die neue Vorsitzende langjährige Mitglieder. Für zehn Jahre wurden Sabine Kohlmann und Imke Saathoff, für 20 Jahre Jutta Temmel und Silvia Groner, für 30 Jahre Peter Stoss, für 40 Jahre Michael Allgaier und für 45 Jahre Angelika Dreschern und Manuela Schön-Heckelmiller geehrt. Am Ende wurde Manfred Drescher durch die Versammlung für seine Verdienste einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt, was ihn sichtlich bewegte. Peter Stoss erhielt eine Ehrenurkunde für 30 Jahre Kassenprüfertätigkeit. Für fleißige ehrenamtliche Helfer und ehemalige Amtsträger gab es noch kleine Präsente als Dankeschön.

