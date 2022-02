Vorsicht nach den Stürmen? So ist die Lage in den Wäldern

Plus Die Sturmschäden sind beseitigt und die Wege in den Wäldern sind wieder frei. Dennoch ist beim Gang durch die Natur weiterhin Vorsicht geboten.

Wer dieser Tage in den Wäldern des südlichen Landkreises frische Luft schnappen möchte, dem bescheinigen die Förster inzwischen gute Aussichten. Trotz ihrer Entwarnung nach den jüngsten Stürmen raten sie aber zur Vorsicht. Im Gespräch mit unserer Redaktion empfehlen sie Spaziergängerinnen und Spaziergängern, auf Hindernisse oder Gefährdungen zu achten, um rechtzeitig ausweichen zu können.