Illertissen

16:37 Uhr

Nach der Machtübernahme spendiert der Bürgermeister Leberkässemmeln

Die beiden Illertisser Narrenzünfte haben jetzt auch einen Rathaussturm in Illertissen ins Leben gerufen. Bürgermeister Jürgen Eisen (ganz rechts) will die Idee eventuell erweitern.

Plus Waldschrath und Wasserbätscher führen erstmals in Illertissen die Narrengesetze ein. Der Verwaltungschef zieht zwei Lehren aus dem erfolgreichen Rathaussturm.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die beiden Illertisser Narrenzünfte, Waldschrath und Wasserbätscher, haben gemeinsame Sache gemacht, damit auch im Illertisser Rathaus erstmals die Narren an die Macht kommen können. Am Gumpigen Donnerstag stürmten sie gegen Mittag das Rathaus, um bis Faschingsdienstag die Regentschaft zu übernehmen. Die neuen Gesetze trugen sie auf den Rathaustreppen vor, deren wichtigste Neuerung vielleicht darin besteht, dass den Narren im Stadtgebiet überall Vorrang einzuräumen sei.

Für ihren Überfall dieser Art auf die Illertisser Stadtverwaltung brachten sich die Illertaler Wasserbätscher und die Narrenzunft Illertaler Waldschrath hinter dem Adlergebäude in Stellung. Jessica Binder, Zunftmeisterin der Wasserbätscher, kündigte an, endlich auch im Illertisser Rathaus „die närrische Jahreszeit einführen zu wollen“. Und Waldschrath-Zunftmeister Michael Böckeler verordnete der Rathausverwaltung die so wichtige Traditionspflege, „bevor es an Aschermittwoch wieder ernst wird“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen