Nach Fahrerflucht: Geschädigter trifft durch Zufall den Verursacher

Auf einem Parkplatz in Illertissen wird ein Auto beschädigt. Der Verursacher fährt weiter, wird aber kurz darauf wegen Schrammen an seinem Auto überführt.

Nachdem sein eigenes Auto wurde, hat ein Mann in Illertissen zufällig das Fahrzeug gefunden, mit dem der Unfall verursacht worden war. Am Sonntagnachmittag um 15.15 Uhr hatte der Mann seinen VW Polo auf dem Parkplatz hinter dem Müller-Markt an der Ulmer Straße abgestellt. Als er 45 Minuten später zu seinem Wagen zurück kam, stellte er dem Polizeibericht zufolge fest, dass dieser auf der rechten Fahrzeugseite einen Streifschaden aufwies. Ein anderer Kleinwagen, der zuvor rechts daneben gestanden war, befand sich nicht mehr vor Ort.

Der andere Autofahrer gab an, nichts von einem Unfall bemerkt zu haben

Etwas später entdeckte der Mann in einem nördlichen Stadtteil von Illertissen zufällig einen solchen Kleinwagen, der eine Beschädigung hatte. Er sprach den 85-jährigen Besitzer des Autos an. Dieser schilderte, zuvor auf dem genannten Parkplatz gestanden und von einem Unfall nichts bemerkt zu haben. Nach Angaben der Illertisser Polizei handelt es sich anhand des Schadensbilds zweifelsfrei um das Fahrzeug, mit dem der Unfall verursacht wurde. Der 85-Jährige begab sich sofort zur Polizeidienststelle, um den Verkehrsunfall aufnehmen zu lassen. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro beziffert. (AZ)