Illertissen

vor 32 Min.

Lokale in Illertisser Hauptstraße: Nach mehr als 100 Jahren ist der Weg frei

Plus Die Eigentümer der Häuser zwischen Hirschkreuzung und Bahnhof in Illertissen haben Post erhalten. Was dahintersteckt und welche Chancen sich auftun.

Von Sebastian Mayr

An die frühere Brauerei Kempter in Illertissen erinnert noch die Adolf-Kempter-Straße parallel zur Hauptstraße. Auf dem Gelände residiert heute die Sparkasse, die Grundstücke an der Hauptstraße zwischen Hirschkreuzung und Bahnhof gehörten der Brauerei. Die verkaufte ein Haus nach dem andern – immer mit der Bedingung, dass die neuen Eigentümer keine Gastronomie erlauben dürfen. Entsprechende Wünsche hat es immer wieder gegeben. Und künftig können Cafés, Bars und Restaurants im westlichen Abschnitt der Hauptstraße öffnen. Gerhard Steinle aus der Stadtverwaltung erklärt, wie es dazu kam.

Die Eigentümer von acht Anwesen entlang des Straßenabschnitts erhielten in den vergangenen Tagen ein Schreiben vom Amtsgericht Neu-Ulm. Darin wurden sie über eine Änderung in den Grundbuchblättern informiert, Abteilung II des Grundbuchs sei gelöscht worden. Was wenig spannend klingt, hat eine große Tragweite, wie Steinle schildert. Beim Verkauf der Grundstücke zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollte sichergestellt werden, dass dort keine Konkurrenzbetriebe zum Gastof und Hotel Hirsch eröffnen, nach dem die Hirschkreuzung bis heute benannt ist. Dafür wurden sogenannte Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen. Schank- und Speiselokale waren für ein gutes Jahrhundert verboten. Dabei hätte es Interesse gegeben, weiß Steinle. Anfragen von Gastronominnen und Gastronomen hätten die Eigentümerinnen und Eigentümer aber immer ablehnen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen