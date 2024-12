Nach Streit im Schulbus: 14-Jährige schlagen Kollegsschülern mit Fäusten ins Gesicht

An einer Schulbushaltestelle in Illertissen hat es am Dienstag eine Schlägerei gegeben, zwei Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren mussten im Krankenhaus behandelt werden, sie wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der Unterricht am Nachmittag fiel aus. Gegen zwei 14-Jährige wird ermittelt, auch die Eltern wollen Anzeige erstatten.

Schlägerei an Schulbushaltestelle in Illertissen eskaliert

Den Berichten zufolge war der Schulbus nach Schulschluss um 13 Uhr auf dem Weg vom Schulzentrum zum Illertisser Bahnhof. Ein 14-Jähriger soll mehrere Plätze im Bus blockiert und den 16 und 17 Jahre alten Schülern des Kollegs den Weg versperrt haben. Als er darauf angesprochen wurde, diese freizugeben, soll es zu einem Streit gekommen sein, Beleidigungen fielen. An der Haltestelle in der Gottfried-Hart-Straße, also unmittelbar beim Schulzentrum, stiegen die beteiligten vier Schüler aus. Dort entwickelte sich erst eine Schubserei und dann eine Schlägerei. Zwei 14-Jährige schlugen den beiden Älteren jeweils mit der Faust ins Gesicht.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 14-Jährigen, nach Informationen unserer Redaktion wollen auch die Eltern Anzeige erstatten. An den Schulen prüfe man Ordnungsmaßnahmen, teilt ein Sprecher der Polizei mit.