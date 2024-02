Nach Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz sucht die Polizei Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Illertissen wird ein Auto angefahren. Weil der Verursacher flüchtet, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Wer auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt ein anderes Auto anfährt und sich dann einfach aus dem Staub macht, für den kann es richtig teuer werden und sogar den Führerschein kosten. Passiert ist ein solcher Fall am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Memminger Straße in Illertissen.

Laut Polizei wurde dort ein weißer VW Golf angefahren. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Dabei entstand ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich allerdings unerlaubt. Nun sucht die Polizei Illertissen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)