Nach Unfall Daten nicht ausgetauscht: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Illertissen sind zwei Autos zusammengestoßen. In der Eile wurde offenbar vergessen, die Kontaktdaten auszutauschen.

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen hat sich am Freitag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos fuhren nach Angaben der Polizei gleichzeitig rückwärts aus ihrer Parklücke und es kam zum Zusammenstoß. Vor Ort hatten die Beteiligten nicht vollständig ihre Personalien ausgetauscht. Deshalb sind bisher zu einem Unfallbeteiligten keinerlei Daten vorhanden, berichtet die Polizei. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen BMW X3 oder ein ähnliches Fabrikat gehandelt haben.

Ob an diesem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist bisher nicht bekannt. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte sowie mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)