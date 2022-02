Nach Vorfall auf A7: Das rät die Polizei bei Dränglern auf der Autobahn

Plus Ein Motorradfahrer soll einen Autofahrer bedrängt, bedroht und beleidigt haben. Wie man in solchen Fällen richtig handelt, verrät die Polizei.

Es ist eine bekannte Situation auf den Autobahnen. Fahrzeuge, die dicht auffahren und drängeln, penetrant die Lichthupe betätigen oder auf der rechten Spur überholen, weil es ihnen nicht schnell genug geht. Dieses gefährliche Fahrverhalten kann im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen oder, wie im Fall eines 54-jährigen Motorradfahrers, zu einer Anzeige.