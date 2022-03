Nach zwei Jahren Pause eröffnet in Illertissen wieder der Saatgutmarkt

In und um das Museum der Gartenkultur Illertissen wird es Mitte März wieder Vorträge, Informationen und regionales Saatgut geben.

"Vielfalt säen und erhalten" - das ist das Motto des Illertisser Saatgutmarktes, der nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder stattfindet. Die Veranstalter versprechen ein umfangreiches Programm für Garten- und Pflanzenfreunde.

Vorträge, Aussteller und Aktionen rund um die Saatgutvielfalt der Kultur- und Wildpflanzen warten auf die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 12. März, von 10 bis 17 Uhr auf der Jungviehweide in Illertissen. Der Eintritt ist frei. Im Museum der Gartenkultur gibt es wieder viel Information aus erster Hand und jede Menge Samen querbeet. Rund ein Dutzend Aussteller präsentieren Saatgut alter, seltener vor allem regionaler Sorten für den eigenen Garten, Pflanzgut, Kräuter und Wildblumensamen.

Tomaten, Chili und Stauden: Das ist beim Saatgutmarkt in Illertissen geboten

Den Auftakt der Vortragsreihe macht Tomaten-Spezialist Michael Schick, über die Vielfalt der Kartoffel spricht Christian Müller, Feuer und Flamme für Chili ist Rudi Kreschbamer, und Oliver Willing stellt Saatzuchtprojekte vor, die von der CLS Saatgutfonds unterstützt werden. Samensammler Eckehard Schauz weiß Interessantes über die Ausbreitungsstrategien von Pflanzen zu berichten. Die Staudengärtnerei Gaißmayer hat an diesem Tag ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet und bereichert den Markt mit Saatgut, Fachliteratur, und ihrem bunten Sortiment an Frühlingsstauden.

Am gemeinsam von den örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen betreuten Stand kann Saatgut getauscht werden. Musikalisch umrahmen den Tag das Kleegeigen-Orchester, Gundi mit den Jodlerfrauen sowie Bernd Karrer mit Wald und Volksliedern.

Kontakt Infos zum Saatgutmarkt, zum veranstaltenden Verein Förderer der Gartenkultur, Vortragsbeschreibungen und Aussteller-Übersicht gibt es unter www.foerderer-der-gartenkultur.de. (AZ)