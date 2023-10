Nachbarin schlägt in Illertissen mit einem Besen zu

In einem Mehrfamilienhaus in Illertissen geht eine 64-Jährige ohne ersichtlichen Grund auf ein Ehepaar los. Die Frau und ihr Mann werden leicht verletzt.

Eine aggressive Frau ist am Sonntag in Illertissen unvermittelt auf zwei Nachbarn losgegangen. Der Grund für ihr Verhalten ist unklar. Kurz vor 14 Uhr, so teilt die Polizei mit, klingelte eine 74-jährige Frau an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie wollte von ihrem 83-jährigen Ehemann eingelassen werden, der sich in der Wohnung befand. Eine ebenfalls im Haus wohnende 64-jährige Frau rannte daraufhin mit einem Besen in der Hand das Treppenhaus hinunter.

Der Ehemann wollte seiner Frau helfen und wurde auch geschlagen

Ohne ersichtlichen Grund beleidigte und bedrohte sie die andere Frau, packte sie am Hals und schlug ohne Vorwarnung auf sie ein. Brille und Halskette der 74-Jährigen wurden dabei beschädigt. Den zu Hilfe eilenden Ehemann schlug die 64-jährige Frau ebenfalls mit dem Besenstiel. Das Ehepaar wurde durch die Attacke leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Illertissen nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. (AZ)