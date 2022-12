Nautilla bleibt am Samstag zu: Das ist der Grund

Kurzfristig wird das Freizeitbad in Illertissen am Samstag nicht geöffnet haben. Auf seiner Facebookseite nennt das Bad die Ursache.

Das Freizeitbad Nautilla in Illertissen wird am Samstag, 17. Dezember, nicht öffnen. Das hat das Nautilla am Freitag bekannt gegeben. Grund sind offenbar krankheitsbedingte Ausfälle.

Seit Monaten kämpft das Nautilla bereits mit Personalproblemen. Erst im Oktober waren deshalb die Öffnungszeiten erneut eingeschränkt worden. An vier Tagen in der Woche, von Montag bis Donnerstag, öffnet das Nautilla seitdem erst um 13 Uhr. Freitags, samstags und sonntags sowie an Feiertagen ist bereits ab 9 Uhr auf. Sonntag und Montag ist bis 21 Uhr Badebetrieb, an den anderen Tagen bis 22 Uhr. Schulsport und Kinderkurse können unabhängig davon an Werktagen vormittags unverändert angeboten werden. (rjk)