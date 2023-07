Nautilla kann noch nicht wie geplant öffnen

Die geplante Eröffnung nach der Revision im Freizeitbad in Illertissen verzögert sich mindestens um eine Woche.

Viele haben sich schon darauf gefreut, nach der Revisions-Schließung endlich wieder im Nautilla Schwimmen zu gehen. Doch daraus wird erst einmal noch nichts. Wie das Freizeitbad in Illertissen am Montagabend bekannt gab, wird die geplante Öffnung verschoben. "Das Bad muss noch bis mindestens einschließlich 23. Juli geschlossen bleiben", so Geschäftsführer Axel Siewert. Der Grund für die Verzögerung: In der neu eingebauten Badewasseraufbereitung sind unvorhergesehen Störungen aufgetreten, die behoben werden müssen. (AZ)