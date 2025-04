Nautilla öffnet abends länger, obwohl noch immer Personal fehlt

Das Nautilla verlängert seine Öffnungszeiten. Donnerstags können Bade- und Saunalandschaften ab Februar bis 22 Uhr genutzt werden, zuvor war an diesem Tag bereits um 19 Uhr Schluss. Längere Öffnungszeiten waren lang gehegter Wunsch vieler Gäste und für die Verantwortlichen des Bads aus doppelter Hinsicht ein wichtiges Ziel. Geschäftsführerin Yvonne Riedel erklärt, wie das ohne zusätzliches Personal funktioniert.

Die fehlenden Fachkräfte waren bisher die Hürde, an der längere Öffnungszeiten scheiterten. Die wollte das Nautilla gerne einführen, um dem Wunsch seiner Besucherinnen und Besucher zu entsprechen – und wegen der Einnahmemöglichkeiten. Vor allem im Saunabereich ist die Bereitschaft, Geld auszugeben, verhältnismäßig hoch. Dieser Teil des Bads steuerte in der Vergangenheit deswegen einen verhältnismäßig großen Anteil des Umsatzes bei. Berufstätige aber können aber schwerlich tagsüber zum Schwitzen vorbeikommen. Ihnen blieben bislang nur die Wochenenden und der lange Freitag, an dem schon länger bis 22 Uhr geöffnet ist. „Der Donnerstag ist es geworden, da für diesen Tag die Nachfragen am größten waren“, erklärt die neue Geschäftsführerin Yvonne Riedel die Wahl für den zweiten langen Tag unter der Woche. Hier bestehe wohl ein erhöhter Erholungsbedarf, meint sie.

Nautilla reagiert auf Kundenwünsche mit neuen Öffnungszeiten

Das knappe Personal sei zwar noch immer ein Thema, weitere Fachkräfte würden gebraucht. Doch eine Umstellung habe die neuen Zeiten ermöglicht, schildert Riedel: „Wir haben die bisher getrennt betrachteten Bereichen Halle und Sauna zu ‚einem‘ Bereich zusammengelegt.“ Das Personal könne nun zwischen den beiden Bereichen wechseln, wodurch die Extrazeit abgedeckt werde. Auch für die Belegschaft sei das angenehm: „So gestaltet sich der Arbeitstag abwechslungsreicher für die Mitarbeiter und diese müssen nicht nur, stur die ganze Schicht aufs Wasser schauen.“

Riedel kündigt an, das Nautilla wolle den Plan nach Möglichkeit noch weiter auszubauen, um die Öffnungszeiten auch an weiteren Tagen wieder zu verlängern. Das werde aber nur mit zusätzlichem Personal funktionieren. „Wir sind froh, den größten Kundenwunsch nach längeren Öffnungszeiten unter der Woche zumindest ein Stückchen erfüllen zu können“, betont die Geschäftsführerin.