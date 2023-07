Nautilla öffnet nun doch früher als geplant

Das Illertisser Freizeitbad öffnet nach Störungen am Samstag, 22. Juli, wieder seine Türen.

Badegäste können sich freuen: Das Illertisser Freizeitbad Nautilla kann nun doch etwas früher als angekündigt wieder öffnen. Neustart in im Nautilla ist am Samstag, 22. Juli. Wie Geschäftsführer Axel Siewert mitteilt, habe man es geschafft, die aufgetretenen Störungen in der neuen Steuerung der Badewassertechnik zu beseitigen, um konstant gute Wasserwerte erzielen zu können. Die Öffnungszeiten des Bades sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr, die Sauna hat Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr auf. (AZ)