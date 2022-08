Illertissen

12:00 Uhr

Nautilla öffnet wieder zu regulären Zeiten, aber es gibt ein neues Problem

Das Nautilla in Illertissen hat von 1. September an wieder regulär geöffnet. Doch die Rückkehr zur Normalität ist mit einem Wermutstropfen verbunden.

Lokal Von 1. September an sind der Bade- und Saunabereich im Nautilla in Illertissen wie gewohnt geöffnet. Es steht allerdings eine viertätige Schließung bevor.

Von Jens Noll

Die Probleme beim Betrieb des Illertisser Freizeitbads Nautilla reißen nicht ab. Zwar hat die Einrichtung am Dienstag eine gute Nachricht verkündet, gleichzeitig aber auch wieder eine schlechte. Am Donnerstag, 1. September, kann sie wieder zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren. Doch demnächst muss ein Wasserrohrbruch am Nichtschwimmerbecken beseitigt werden. Und für das andere, grundlegende Problem zeichnet sich derzeit keine Lösung ab.

