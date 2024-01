Illertissen

Nautilla: Stadt Illertissen rechnet mit mehr Gästen und will investieren

Das Illertisser Freizeitbad Nautilla will investieren.

Plus 140.000 Euro sollen in neue Technik gesteckt werden und sich trotz der anstehenden Sanierung lohnen. Auch beim neuen Gasvertrag spielt das Bad eine Rolle.

Das Nautilla hat nach den schwierigen Corona-Jahren wieder ein besseres Ergebnis erzielt. Hatten die Einnahmen vor der Pandemie 1,9 Millionen Euro betragen, lagen sie 2023 bei mehr als 1,6 Millionen Euro und waren damit annähernd 200.000 Euro höher als im Jahr 2022. Für 2024 hofft die Stadt auf noch mehr Gäste im Freizeitbad. Die Betreibergesellschaft nimmt eine größere Investition in den Blick, die sich trotz der anstehenden Sanierung lohnt.

Die Stadt Illertissen kalkuliert mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 100.000 Euro, wie in der Sitzung des Werkausschusses deutlich wurde. Man rechne mit mehr Besucherinnen und Besuchern, sagte Julia Pöllmann, die kaufmännische Leiterin der städtischen Werke. Dabei sei das erwartete Plus zurückhaltend berechnet. Schon 2023 ergab sich der finanzielle Zuwachs aus mehr Gästen und höheren Tarifen. Dabei fiel die Steigerung wohl sogar geringer aus als möglich. Wegen Personalmangels waren die Öffnungszeiten zeitweise eingeschränkt, überdies war die Schließzeit im Sommer länger als üblich.

