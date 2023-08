Illertissen/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Indus Valley ist insolvent: Aus für Großhandel mit indischen Lebensmitteln

Plus Standorte für den Handel mit indischen Lebensmitteln waren zeitweise in Neu-Ulm und Illertissen. Doch die liegen wohl schon länger brach. Jetzt folgte der Insolvenzantrag.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Vor Jahren war es einmal ein Sex-Shop gewesen, dann zog im Frühjahr 2021 ein Supermarkt für indische Lebensmittel im Peter-und-Paul-Haus in Neu-Ulm ein. Wo einst also Erotikartikel über die Ladentheke gingen, verkaufte dann ein früherer indischer Priester Produkte aus seiner Heimat. Hinter dem Laden steckte ein Großhändler namens "Indus Valley" mit Sitz in Illertissen. Die Verkaufsstelle am Augsburger-Tor-Platz ist aber seit geraumer Zeit schon wieder leergeräumt worden. In der Auer Straße in Illertissen wirkt der Standort ziemlich verwahrlost. Jetzt stellt sich heraus: Die Firma steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Kürzlich musste Insolvenz angemeldet werden.

Die Waren im Supermarkt von Indus Valley waren ausgelegt vor allem, aber nicht nur auf Restaurants. Kunden erwartete in der Filiale in Neu-Ulm manch größere Packung, zum Beispiel Reis in 25-Kilo-Beuteln. Ein Investor, der namentlich nicht genannt werden wollte, hatte berichtet, dass wegen Corona und dem Lockdown das Gastro-Geschäft nicht mehr so gut lief. Mit dem Laden habe man sich ein weiteres Standbein aufbauen wollen. Von der Doppelstadt hatte man sich Großkunden erhofft. Der Standort in Illertissen sollte vorrangig nur noch als Lager genutzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen