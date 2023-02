Illertissen, Neu-Ulm

vor 53 Min.

Umfrage: Worauf verzichten Sie in der Fastenzeit?

Plus Am Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. In Neu-Ulm und Illertissen haben wir mit Passantinnen und Passanten über das Thema gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Am Aschermittwoch hat für Christen die Fastenzeit begonnen. Religionsgemeinschaften raten zum Verzicht, um zu sich selbst zu finden oder andere Menschen wieder mehr in den Blick zu nehmen. Aber längst geht es beim Fasten nicht mehr nur darum, bestimmte Nahrungsmittel wegzulassen. Immer häufiger rückt auch das bewusste Infragestellen von Gewohnheiten in den Fokus. In unserer Umfrage in Illertissen und Neu-Ulm wollten wir Passantinnen und Passanten daher wissen: Worauf verzichten Sie in der Fastenzeit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen