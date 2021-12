Neue Fahrradabstellplätze für die Schulen in Illertissen

Plus Die Fahrradständer am Schulzentrum sind allesamt schon Jahrzehnte alt. Die Erneuerung wird nicht billig – sie soll aber auch wieder lange halten.

Praktisch jeder der Illertisser Stadträte hat sie zu seinen eigenen Schulzeiten schon benutzt: Die Fahrradabstellmöglichkeiten am Schulzentrum Illertissen haben sich seit der Schulzeit der meisten Räte jedoch auch nicht verändert. Dementsprechend dringend wünschen sich die Schulleiterinnen und Schulleiter eine Erneuerung. Eine Billiglösung soll die nicht werden.