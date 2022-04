Illertissen

vor 47 Min.

Neue Gartenbibliothek: Zum Schmökern geht es auf die Jungviehweide

Plus Die stattliche Sammlung an gärtnerischer Fachliteratur im Museum der Gartenkultur ist jetzt eine Außenstelle der Universitätsbibliothek Ulm. Das gibt es zu entdecken.

Von Regina Langhans

Neben gärtnerischer Praxis in den Museumsgärten können sich Interessierte nun auch theoretisches Wissen in der neuen Gartenbibliothek der Stiftung Gartenkultur im Glashaus aneignen. Die stattliche Sammlung an gärtnerischer Fachliteratur auf der Jungviehweide in Illertissen ist seit Samstag eine Außenstelle der Universitätsbibliothek Ulm. Das haben Bücherliebhaber im Rahmen der Wiedereröffnung des Museums der Gartenkultur nach der Winterpause und zweier Ausstellungen gefeiert.

