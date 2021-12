Neue Impfstelle in Illertissen geht am Donnerstag an den Start

Der Landkreis weitet sein Angebot weiter aus. Ab Donnerstag wird auch wieder in Illertissen geimpft. Auch beim Impfbus wird es eine Änderung geben.

Lange Wartezeiten vor dem Impfbus und weite Wege zum Zentrum in Weißenhorn sorgten für schlechte Stimmung unter den Impfwilligen im südlichen Landkreis Neu-Ulm. Einige Illertisserinnen und Illertisser haben es den Verantwortlichen auch krumm genommen, dass das Impfzentrum in Illertissen überhaupt geschlossen wurde. Das Landratsamt reagiert nun und richtet eine neue Impfstelle in Illertissen ein. Diesen Donnerstag geht es los.

Geimpft wird dann bei der Vöhlinhalle in der Dietenheimer Straße. Und zwar jede Woche donnerstags bis samstags, jeweils von 17 bis 21 Uhr, informiert das Landratsamt. „Das Angebot steht und fällt mit dem Personal sowie dem vorhandenen Impfstoff“, erläutert Ernst-Peter Keller, Koordinator für die Impfungen im Landratsamt Neu-Ulm. So musste die geplante Eröffnung der Impfstelle in Illertissen noch einmal um eine Woche verschoben werden, nachdem nur ein Teil des bestellten Biontech-Vakzins geliefert werden konnte. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt mithilfe von BRK und Feuerwehr eine zusätzliche Impfstelle schaffen konnten", sagt Landrat Thorsten Freudenberger.

Auch in Neu-Ulm soll es eine Impfstelle geben

Ein weiteres zusätzliches festes Angebot soll es so schnell wie möglich auch in Neu-Ulm geben. Passende und zentral gelegene Räumlichkeiten wurden mit dem ehemaligen Ladengeschäft von Sport Sohn in der Augsburger Straße ins Auge gefasst. Sobald alles vorbereitet ist, können dann jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr Bürgerinnen und Bürger dort geimpft werden. Mit Blick auf die vorhandenen Personalkapazitäten öffne die Impfstelle Neu-Ulm nur ein Mal die Woche, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Ein weiterer Grund sei auch, dass es eine große Hausarztdichte in Neu-Ulm und Umgebung gibt.

Wertvolle Unterstützung bei der Einrichtung der neuen Impfstellen gab es auch von den Städten Illertissen und Neu-Ulm, die unter anderem bei der Suche nach geeigneten, zentralen Räumlichkeiten geholfen hatten. Jürgen Eisen, Bürgermeister von Illertissen, sagt: „Ich danke allen daran Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und das Engagement in Illertissen, kurzfristig wieder ein Impfangebot anbieten zu können. Impfen ist aus heutiger Sicht der einzige Schlüssel zum Erfolg in der Bewältigung der Pandemie und zur Rückkehr zum normalen Leben.“

Und das Landratsamt kündigt eine weitere Maßnahme an, um dem Andrang der Impfwilligen Herr zu werden. Am Impfbus gab es bisher keine Terminvergabe. Funktioniert hat dieses System, mit dem das Angebot möglichst niederschwellig und auch für Kurzentschlossene bereit gehalten werden sollte, zuletzt nicht mehr. In Vöhringen etwa wurden kürzlich rund 150 Personen, die draußen stundenlang am Impfbus anstanden, ohne Spritze nach Hause geschickt.

Auch am Impfbus braucht man künftig einen Termin

"Aufgrund der gemachten Erfahrungen wird in den neuen Impfstellen in Illertissen und Neu-Ulm mit Terminvereinbarung gearbeitet – ebenso künftig auch bei den mobilen Sonderimpfaktionen", teilt das Landratsamt nun mit. Dadurch sollen lange Warteschlangen und Wartezeiten gerade in der jetzigen kalten Jahreszeit vermieden werden. Eine Sprecherin verteidigt das bisherige Vorgehen aber auch: "Grundsätzlich war das Angebot ohne Termin ein guter Weg, um auch Kurzentschlossene zu erreichen beziehungsweise das Angebot so niederschwellig wie möglich zu halten."

Im Impfzentrum in Weißenhorn soll es für Kurzentschlossene weiterhin die zusätzliche Möglichkeit geben, auch ohne Termin im Impfzentrum vorbeizukommen. Hier sollte aber entsprechend Zeit eingeplant werden, da es aufgrund der großen Nachfrage im Moment zu längeren Wartezeiten kommt.

Die nächste Sonderimpfaktion in der Region findet am kommenden Dienstag in Bellenberg statt. Der Impfbus hält von 10 bis 13 Uhr in der Schulstraße an der Lindenschule. Ein Termin kann online im Buchungsportal von Huber Health Care vereinbart werden. Dort finden sich auch die freien Termine für das Impfzentrum in Weißenhorn, die Impfstellen in Illertissen und bald auch in Neu-Ulm sowie alle weiteren Stopps des Impfbusses, der in den nächsten Tagen auch in Neu-Ulm und Pfuhl hält. Für Personen, die nicht internetaffin sind, ist eine telefonische Terminvergabe unter 07309/9279250 möglich. Das Telefon ist von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr besetzt. (fwo/AZ)