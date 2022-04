Ärger um neue Krankenpflegeschule: Mieter sind sauer wegen Kündigungen

Plus Aus dem Gründerzentrum soll noch dieses Jahr eine neue Pflegeschule werden. Ein Dutzend Unternehmen muss in wenigen Wochen ausziehen. Der Ärger ist groß.

Für Illertissen ist es eine gute Nachricht: Die neue Krankenpflegeschule der Kreisspitalstiftung kommt hierher. Für die zwölf Unternehmen, die in der Wilhelm-Walker-Straße 20 ihre Räume haben, ist es eine Hiobsbotschaft. Denn damit die Schule wie geplant zum 1. September mit der Ausbildung künftiger Pflegekräfte beginnen kann, müssen sie raus. Dass dies so ist, haben die meisten aus einem Bericht unserer Redaktion erfahren. Die Mieter sollen zum 30. Juni das Haus verlassen. Sie sind sauer auf ihren Vermieter - und fühlen sich auch von der Stadt Illertissen alleine gelassen.