Neue Tagespflege Waldspatzen setzt auf Waldorfpädagogik

Ihr Elternhaus an der Memminger Straße hat die studierte Sonderpädagogin und gelernte Erzieherin in den vergangenen Monaten zur Krippe umgestaltet. Die Kinder, die die neue Kindertagesstätte Waldspatzen besuchen, finden hier einen großen Gemeinschaftsraum, in dem sie gemeinsam essen und spielen. Isabel Furtner hat in Spielsachen, Spielgeräte und Möbel aus Holz investiert. Eine plastikfreie Umgebung ist ihr wichtig. Im Ruheraum warten fünf Bettchen für den Mittagsschlaf der Kinder. Außerdem gibt es eine Küche, in der Furtner die Mahlzeiten vorbereitet, sowie ein Bade- und Wickelzimmer. Nächstes Jahr soll der Garten mit Matschküche und einigen Haustieren folgen.

