Neue Leitung: Zwischen Baden-Württemberg und Bayern strömt bald Wasserstoff

Plus Die Versorgungsleitung unterquert jetzt zwischen Illertissen und Dietenheim die Iller. Der Treffpunkt zwischen den beiden Ländern hatte die Größe eines Bierdeckels.

Es war eine in Deutschland einmalige Großbaustelle: Die Leitung, die zwischen Illertissen und Dietenheim Bayern und Baden-Württemberg verbindet, ist fertig, die umfangreichen Bauarbeiten sind damit abgeschlossen.