Illertissen

17:30 Uhr

Neue Pfarrer: Vom protestantischen Franken ins katholische Bayerisch-Schwaben

Anna Städtler-Klemisch und Daniel Städtler, auf unserem Bild in der Christuskirche in Illertissen, sind das neue Pfarrerehepaar der evangelischen Kirchengemeinde.

Plus Anna Städtler-Klemisch und Daniel Städtler haben als Pfarrerehepaar Illertissen für sich entdeckt. Sie sind überzeugt: Menschen brauchen Kirche mehr denn je.

Für die evangelischen Christinnen und Christen in Illertissen und Altenstadt sind die seelsorgerlichen Interimslösungen nach dem Wegzug des Pfarrerehepaars Susanne und Hans-Joachim Scharrer vorüber: Am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr, werden Anna Städtler-Klemisch, 36, und Daniel Städtler, 35 Jahre, in der Christuskirche Illertissen in ihren neuen Wirkungskreis eingeführt. Ihnen habe die Stellenausschreibung beim Lesen sofort zugesagt, berichten die Theologin und der Theologe. „Und es gefällt uns immer besser, wir haben schon viele engagierte Menschen kennengelernt“, sagt Anna Städtler-Klemisch erfreut. Auch den zur Kirchengemeinde dazugehörenden Kindergarten Haus der bunten Worte findet Daniel Städtler sehr interessant.

Dabei bringt ihr Umzug vom protestantisch geprägten Oberfranken ins mehrheitlich katholische Bayerisch-Schwaben größere Veränderungen mit sich. „Wo wir herkommen, gibt es in fast jedem Ort eine eigene evangelische Kirchengemeinde, und die Katholiken sind in der Minderzahl“, berichtet Städtler. Geografisch sei ihr Einsatzgebiet überschaubar gewesen im Gegensatz zur Illertisser Kirchengemeinde mit rund 3700 Christinnen und Christen, die sich über Altenstadt hinaus vereinzelt über den südlichen Landkreis verteilt.

