Illertissen

vor 16 Min.

Neuer Grünen-Ortsverband lässt sich von Querdenkern nicht beeindrucken

Plus Nach vielen Jahren Pause haben die Grünen in Illertissen wieder einen Ortsverband gegründet. Warum die Polizei die Teilnehmer schützen musste.

Von Rebekka Jakob

Eine schöne Versammlung sei es gewesen, sagt Stefan Nußbaumer über das Treffen der Grünen am Freitagabend im Hotel-Restaurant Kolb in Illertissen. Viele Jahre hatte es in Illertissen keinen Ortsverband der Partei mehr gegeben, jetzt gibt es zusammen mit Altenstadt einen neuen Anlauf. Eine Ortssprecherin und ein Ortssprecher sowie ein Stellvertreter wurden gewählt, Interessenten haben Mitgliedsanträge mit nach Hause gekommen. So weit, so positiv. Doch im Umfeld des Treffens gab es Ärger: Personen, die der Querdenker-Szene zugeordnet werden, hatten sich vorgenommen, die Gründungsversammlung zu stören.

